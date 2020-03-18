Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Официально: диагноз коронавирус подтвержден у народного депутата Сергея Шахова, депутатская группа "Довира". Ему 44 года, недавно посещал Италию", - написал он.

По его словам, парламент должен приостановить работу минимум на две недели в режиме сессии. Либо всех депутатов надо обеспечить средствами биологической защиты.

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