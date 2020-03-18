Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
18.03.20 12:34

BlaBlaCar перестал показывать автобусные маршруты, поиск поездок на автомобиле по-прежнему доступен

Сервис BlaBlaCar временно приостанавливает все внутренние и международные автобусные маршруты с 18 марта 2020 года.

blablacar

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"Это значит, что бронирование автобусных поездок на BlaBlaCar и Busfor будет временно недоступно для пользователей до дальнейшего уведомления. Карпулинговые поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях, поэтому будут по-прежнему доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины", - сказано в сообщении.

В то же время в компании рекомендовали пользователям действовать в соответствии с положениями национальных и местных властей и правил профилактики, чтобы принять предложенные меры предосторожности.

"Это включает в себя и ограничение путешествий в пределах Украины", - отмечается в сообщении платформы.

Читайте также: Зеленский подписал Закон о противодействии коронавирусу

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100