Переговоры с МВФ двигаются вперед, надеемся на положительный результат, - Шмыгаль

Об этом он заявил на заседании Кабмине, передает Цензор.НЕТ.
По словам Шмыгаля, правительство проводит активные переговоры с МВФ о выделении помощи.
"Вчера состоялась встреча с послами стран "Большой семерки". Вчера и каждый день проходят переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки от этой международной организации", - сообщил он.
Также премьер заявил, что есть определенные распоряжения министру финансов.
"Надеемся в ближайшее время на позитивный результат. Месседжи и обратная связь от МВФ на сегодняшний день довольно позитивные", - подытожил Шмыгаль.