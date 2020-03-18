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18.03.20 12:34

Переговоры с МВФ двигаются вперед, надеемся на положительный результат, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переговоры с МВФ проходят в селекторном режиме.

Переговоры с МВФ двигаются вперед, надеемся на положительный результат, - Шмыгаль

Об этом он заявил на заседании Кабмине, передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, правительство проводит активные переговоры с МВФ о выделении помощи.

"Вчера состоялась встреча с послами стран "Большой семерки". Вчера и каждый день проходят переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки от этой международной организации", - сообщил он.

Также премьер заявил, что есть определенные распоряжения министру финансов.

"Надеемся в ближайшее время на позитивный результат. Месседжи и обратная связь от МВФ на сегодняшний день довольно позитивные", - подытожил Шмыгаль.

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