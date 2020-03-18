Наемники РФ на Донбассе подвергали священников физическому насилию за помощь украинским военнослужащим, - Офис генпрокурора

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Так, сообщается, что Департамент надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора на основании обращения Донецкой епархии Православной церкви Украины начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) на временно оккупированной территории Донецкой области оккупационной администрацией РФ и ее незаконными вооруженными формированиями.

"В указанном обращении указано о систематическом применении боевиками физического и психологического насилия в отношении мирян и духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата (после 15 декабря 2018 - Православной церкви Украины, дальше ПЦУ), незаконное лишение свободы священнослужителей, завладение имуществом религиозных общин, в том числе строениями храмов, осуществление препятствование в проведении церковной службы в храмах и тому подобное. Также в обращении говорится, что двое священников были похищены участниками незаконного вооруженного формирования РФ, вывезены за пределы населенного пункта и подвергнуты физическому насилию за организацию оказания медицинской помощи раненым украинским военнослужащим", - сказано в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что указанное грубо нарушает требования Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которыми среди прочего определено, что оккупационная держава должна позволять религиозным служителям оказывать духовную поддержку их единоверцам, а лица, находящиеся под защитой, имеют право при любых обстоятельствах на личное уважение, уважение к своей чести и религиозных убеждений.

"Все приведенные факты будут тщательно проверены в ходе предварительного расследования, а также будут приняты все возможные меры для установления и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц", - сказано в сообщении.