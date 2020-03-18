У нардепа из группы "Доверие" подтвержден коронавирус, - "слуга народа" Мариковский

Об этом на своей транице в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.

"Коллеги, на сегодня обнаружен и подтвержден covid-19 у народного депутата. Не из "Слуги народа". Из группы "Доверие". Но мог контактировать с другими. Он находится на самоизоляции. Вернулся из Италии в минувшую среду. Был на ЭкоКомитете (По экологической политики и природопользованию. - Ред.) в четверг. Поэтому мог контактировать (и безусловно контактировал) с другими работниками ВР, депутатами и т.д. Это все дает очень широкие варианты распространения вируса. На заседании вчера НЕ БЫЛ.", - сообщил он.

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"Этот случай потенциально грозит большой группе. Поэтому следует максимально быстро:

- ввести или подготовить чрезвычайное положение;

- провести максимальную самоизоляцию всего аппарата ВР, депутатов, помощников;

- обеспечить информационную поддержку каждого, кто мог контактировать с народным депутатом / депутатами ЭкоКомитетуа/секретариатом о принятии мер самоизоляции, маски носить, руки мыть и не контактировать с другими людьми;

- проинформировать о наличии и возможности пройти экспресс-тесты", - призвал Мариковский.

"В Киевской области работает горячая линия: "По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на COVID-19", - добавил нардеп.

Позже нардеп Мариковский удалил свой пост.

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"У одного из народных депутатов вирусное заболевание, предварительные данные - коронавирус. Врачи решили получить подтверждение. Так что пока нет стопроцентной уверенности. Тест делают сейчас повторно. Если подтвердится - Раду придется закрывать на карантин, а все народные депутаты подлежат самоизоляции", - рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Отметим, что единственным членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования из группы "Доверие" является Сергей Шахов. Также согласно данным по электронной регистрации, сводной регистрации и поименного голосования Шахов отсутствовал на внеочередных заседаниях Рады.

На сайте Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования нет данных о том, кто присутствовал на заседании комитета 12 марта, но в повестке дня данного заседания не указан ни один законопроект или проект решения авторства нардепов из группы "Доверие". Также на сайте комитета указано, что запланированное на сегодня заседание переносится на неопределенный срок.



