Для эвакуации 35,4 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить из резервного фонда госбюджета $4,2 млн, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания Кабмина в среду министр заявил инфраструктуры Владислав Криклий.
"На осуществление мероприятий по эвакуации граждан Украины путем перевозки пассажиров, которые намерены вернуться в Украину и нуждаются в эвакуации, авиатранспортом на нерегулярной основе рекомендуется выделить ассигнования из резервного фонда госбюджета на сумму $4,162 млн", - заявил он.
Криклий также добавил, что предусматривается эвакуация 35 479 граждан 175 рейсами.
Напомним, ранее Криклий призвал украинцев регистрироваться в системе Министерства иностранных дел Украины "ДРУГ", чтобы консульские службы могли сформировать списки желающих эвакуироваться.