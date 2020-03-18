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18.03.20 13:01

Для эвакуации 35,4 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить из резервного фонда госбюджета $4,2 млн, - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины рассчитало необходимое финансирование для осуществления эвакуации граждан Украины авиасообщением.

Для эвакуации 35,4 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить из резервного фонда госбюджета $4,2 млн, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания Кабмина в среду министр заявил инфраструктуры Владислав Криклий.

"На осуществление мероприятий по эвакуации граждан Украины путем перевозки пассажиров, которые намерены вернуться в Украину и нуждаются в эвакуации, авиатранспортом на нерегулярной основе рекомендуется выделить ассигнования из резервного фонда госбюджета на сумму $4,162 млн", - заявил он.

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Криклий также добавил, что предусматривается эвакуация 35 479 граждан 175 рейсами.

Напомним, ранее Криклий призвал украинцев регистрироваться в системе Министерства иностранных дел Украины "ДРУГ", чтобы консульские службы могли сформировать списки желающих эвакуироваться.

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