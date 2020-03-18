Аваков: Ждем от города срочного решения о введении ЧС в Киеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе заседания Кабмина заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"По городу Киеву у нас пока нет решения. Предлагаем принять постановление об установлении чрезвычайной ситуации в Киевской области... Относительно Киева, мы будем ждать от города Киева срочного решения (о ЧС в Киеве. - Ред.) для принятия решения на уровне правительства", - сообщил Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков

Он добавил, что правительство может вернуться к вопросу введения чрезвычайной ситуации в Киеве "сегодня или завтра".

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией — пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Украина запретила гражданам с регистрацией на временно оккупированных территориях въезд через КПВВ. СНБО принял решение с 17 марта закрыть границы для самолетов, автобусов и поездов.

Украинцы столкнулись с трудностями при возвращении на родину: туристы и заробитчане застряли в Египте, Польше, Германии, Чехии и других странах.

16 марта президент Владимир Зеленский заявил, что будет просить Кабинет Министров запретить железнодорожное и автобусное сообщение, закрыть метрополитены и не собираться группами больше 10 человек. Предложенные им меры вступили в действие с полудня 18 марта. В Киеве, Харькове и Днепре остановили метрополитен. В маршрутках могут ехать 10 человек, в троллейбусах и трамваях — по 20.

Укрзализныця прекратила международное и внутреннее сообщение, украинцы сдали 400 тысяч билетов.

Верховная Рада приняла закон о противодействии распространению коронавируса. За нарушение карантина ввели административную, а за умышленное заражение кого-то коронавирусом — уголовную ответственность.

Кабмин советует органам власти и предприятиям перевести сотрудников на удаленную работу. Президент и премьер-министр призывают украинцев оставаться дома. Если вирус будет распространяться, карантин может быть продлен.