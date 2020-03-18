Государство должно взять на себя частичное возмещение коммуналки населению, которая вырастет в связи с карантином, - Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль дал поручение Минэкономразвития просчитать сумму средств и категории граждан, а также потребности бюджета на возмещение части коммунальных платежей на время введенного карантина в Украине.

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"То есть мы постановлением ввели карантин. Мы призываем людей быть дома. Поэтому государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - пообещал премьер.

"Прошу рассчитать процент возмещения, сумму которая необходима, по необходимости категории граждан или сказать, что это должно быть для всех без исключения... На очередной Кабмин вынести предложения", - добавил Шмыгаль.