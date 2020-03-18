Полиция выехала к нардепу Шахову, у которого диагностировали коронавирус: решение о госпитализации примут медики

Но как сообщила в комментарии Цензор.НЕТ руководитель пресс-службы Управления Нацполиции в Киевской области Виталия Грохольская, следственно-оперативная группа выехала по месту жительства человека, который вероятно болен, но решение о госпитализации будут принимать медики.

По ее словам, полиция готова сопровождать в больницу этого человека, но принуждать его ехать силой не будут. Также правоохранители готовы обеспечить мероприятия по охране больницы, чтобы упредить негативные инциденты.

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Кроме того, на сайте МВД появилась информация о том, что Кабмин утвердил введение в Киевской области чрезвычайного положения. Постановление было принято сегодня, 18 марта, на заседании правительства в редакции министра внутренних дел Арсена Авакова.

Выступая, глава МВД отметил, что также ожидает срочное решение о внедрении чрезвычайного положения на территории города Киева от КГГА: "В Киеве такого решения еще нет, но надеюсь, сегодня-завтра мы вернемся к этому вопросу".