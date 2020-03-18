Медучреждения Киевщины готовы принимать и лечить пациентов с коронавирусом, подготовлены 487 коек, - и.о. главы ОГА Володин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил и.о. главы ОГА Василий Володин на брифинге в среду.

"В целом учреждения здравоохранения Киевской области готовы принимать и лечить пациентов, у которых зафиксирован коронавирус. В области 13 медучреждений имеют отделения с боксами на 487 коек", - сказал он.

Также он сообщил, что медучреждения области заказали тест-системы для диагностирования коронавируса.

"В большинстве районов тест-системы заказаны и до конца недели будут на местах. Каждое медучреждение получит от 50 до 200 систем. Дополнительные тестовые системы обещает обеспечить Министерство охраны здоровья по всем регионам", - сказал он.

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Он акцентировал внимание на том, что для тех больниц, которые первыми будут принимать пациентов с подозрением на коронавирус, тест-системы уже закуплены и готовы к использованию.

В свою очередь директор департамента здравоохранения ОГА Максим Ионов рассказал, что на сегодняшний день в области есть 199 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Также идет процесс закупки аппаратов искусственной вентиляции легких", - добавил он.