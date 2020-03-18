В ОРДЛО нет тестов на коронавирус, врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии, - Денисова

Об этом на странице в сети Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме того, с подозрением на пневмонию - 91 человек. К сожалению, аналогичная информация о заболеваемости временно оккупированной территории Крыма отсутствует. Так как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19 врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии", - подчеркнула она.

Украинский омбудсмен обратилась к международным гуманитарным организациям, имеющим доступ к оккупированным территориям Донбасса, максимально способствовать обеспечению тестами на коронавирус, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения, а также провести информационную кампанию по недопущению распространения коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силовики РФ 16 марта задержали крымского татарина Ибраимова в оккупированном Крыму, - Денисова