Кабмин согласовал назначение Труша главой Тернопольской ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрифнорм".

На заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Труш Владимир Любомирович в данный момент находится в Офисе Президента. Он здесь с нами, у меня был с ним разговор, собеседование. Буду просить членов Кабинета министров поддержать данную кандидатуру. Достойный кандидат. Нам надо вернуть управляемость областей".

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

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