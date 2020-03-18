Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов: результаты пришли только спустя 6 дней, - Шахов

Об этом нардеп Сергей Шахов ("Доверие") рассказал в комментарии главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Я позвонил народному депутату Сергею Шахову, у которого сегодня установлен диагноз коронавирус, и вот что он рассказал:

"11 марта я вернулся из-за рубежа, у меня была поездка во Францию и Швейцарию. 12-го утром я в 7 утра был на программе "Суспильного", "Доброго ранку, країна!", а затем заехал в Верховную Раду в комитет по экологии. В сессионном зале меня не было. Почувствовал себя не очень хорошо. Уехал домой. Появились признаки заболевания, ко мне приехали врачи клиники "Добробут". Конечно, сразу я просил проверить на коронавирус, но вначале у врачей не было тестов, результаты тестирования пришли ко мне только сегодня, спустя 6 дней. Меня лечили как от обычного вирусного заболевания. 15 марта поднялась высокая температура до 39 градусов, был сильный кашель, температуру сбить не удавалось. Температура выше 38 градусов держалась три дня подряд. Только сегодня мне стало лучше, и сейчас чувствую себя нормально. Теперь обследованию подлежат все медики, кто со мной контактировал. Я не собираюсь выезжать в больницу, считаю необходимым выполнять карантин и самоизоляцию, выполнять все требования, которые определило государство. Если бы наши больницы были вовремя обеспечены тестами, конечно, диагностировать все это можно было бы и раньше, из этой ситуации всем надо сделать надлежащие выводы".

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Шахов записал видеоообращение, где рассказал о хорошем самочувствии в настоящий момент, и что он находится в самоизоляции в своем доме в Обуховском районе Киевской области.

"В сессионном зале Шахов был до поездки во Францию, где он, скорее всего, и заразился. Общение с премьер-министром Шмыгалем у Шахова было 4 марта, то есть до поездки и до заболевания. Однако депутат общался с коллегами на комитете по экологии, пусть и совсем недолго, и теперь все эти контактеры - являются потенциально активными или пассивными переносчиками коронавируса, и подлежат контролю, тестированию и самоизоляции", - резюмировал Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.