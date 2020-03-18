Сотрудники Минздрава прибыли в Раду для проведения необходимых действий в связи с выявлением коронавируса у Шахова, - аппарат ВР

Об этом сообщает сайт парламента, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, контактировавшие с народным депутатом Сергеем Шаховым (группа "Доверие") для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик", - говорится в обнародованном в среду днем сообщении.
В пресс-службе Рады добавляют, что согласно информации Министерства здравоохранения Украины медики проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование.
"На данный момент народный депутат находится в самоизоляции", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.