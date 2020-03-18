Для возвращения наших граждан из Чехии, Германии и Польши будут запущены спецпоезда, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-УКраина, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"У нас будут специальные поезда, которые отправятся из Чехии, Германии и Польши для того, чтобы мы могли вернуть граждан из этих стран…Въехать в Украину можно без ограничений", - сказал он во время брифинга в среду.
При этом министр отметил, что тем гражданам, которые находятся в более отдаленных локациях, необходимо добраться до хабов, откуда есть специальные рейсы.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что SkyUp начала продажу авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы из европейских городов