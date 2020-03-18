Комитет ВР отложил рассмотрение "языкового" законопроекта авторства "слуги народа" Бужанского

Соответствующее решение члены комитета приняли во время заседания 18 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть предложение - отложить принятие этого решения для дополнительных консультаций, перенести на следующее заседание комитета... Кстати, относительно следующего заседания, буду предлагать на следующей неделе собраться", - отметил председатель комитета Александр Ткаченко.

Это предложение поддержало большинство присутствующих на заседании членов комитета.

Автор законопроекта - член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский - предлагал рекомендовать парламенту принять документ в первом чтении. Члены комитета предлагали снять этот вопрос с рассмотрения, а Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность") внес предложение вообще отклонить этот законопроект.

Во время дискуссии председатель подкомитета по вопросам образования Инна Совсун (фракция "Голос") сообщила, что "образовательный" комитет предварительно рекомендовал профильному комитету определиться относительно соответствующего проекта закона путем голосования.

Законопроект №2362 авторства Бужанского зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 года. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также бюджетный комитет Рады и просветительское сообщество.

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