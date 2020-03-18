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18.03.20 15:11

Минфин предлагает запретить смену руководства госбанков во время карантина

Министр финансов Украины Игорь Уманский предложил рекомендовать органам управления государственных банков на период карантина воздержаться от смены руководства этих финучреждений.

минфин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр в ходе заседания Кабинета министров.

По его словам, речь прежде всего о государственных банках, но такое решение может быть целесообразным и для других государственных компаний стратегической важности.

"Сейчас есть угроза, что определенные группы лиц могут создать неуправляемую ситуацию в определенных стратегически важных структурах",- сказал Уманский. Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, предложил министру подготовить проект соответствующего решения.

"Сделайте предложения совместно с Министерством юстиции относительно кадровой защиты работников и руководителей государственной финансовой системы на время введения карантина в Украине", - сказал глава правительства.

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