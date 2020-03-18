К уголовной ответственности будут привлекать только за умышленное заражение людей коронавирусом, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Как объяснил в комментарии "Цензор. НЕТ" замглавы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, и ранее в Уголовном кодексе существовала статья 325, предусматривающая ответственность за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений, но Верховная Рада усилила ответственность, чтобы упредить случаи умышленно заражения населения коронавирусом и распространения болезни.

В частности, теперь эта статья УК предполагает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых налогом доходом граждан (от 17 до 51 тысяч гривен), а также ареста до шести месяцев или лишения свободы до трех лет. За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.

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"Президент, правительство, СНБО приняли ряд решений относительно ограничений в деятельности ТРЦ, заведений общественного питания, передвижении транспорта и т.п. Кроме того, городские, сельские и поселковые советы, на своих территориях в связи с изменением оперативной обстановки могут принимать решения, которые будут обеспечивать меры, предотвращающие распространение болезни. Эти решения обязательны к исполнению, - говорит Максим Цуцкиридзе. - Те, кто их не исполняет, соответственно будут привлекаться к административной и уголовной ответственности. Например, работает кафе, люди там заразились, не дай Бог, есть летальные исходы – собственнику придется отвечать. У нас нет такой цели – наказать кого-то. Больше ориентированы на превенцию. Все изменения были внесены исключительно для того, чтобы защитить людей и предотвратить распространение коронавируса. Весь мир борется с пандемией и в разных странах действуют те или иные ограничительные меры. Украина – не исключение".

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Кроме того, он отметил, что в Кодекс Украины об административных правонарушениях введены новые статьи, которых не было раньше. В условиях карантина граждане будут привлекаться к админответственности за самовольное оставление места обсервации. Им грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Будут реагировать полицейские и на случаи, если кто-то из граждан, узнав о своей болезни, будет подвергать опасности других. "К уголовной ответственности будут привлекать только за умышленное заражение людей коронавирусом. Это такая болезнь, которая может застать в любом месте в любое время. Естественно никто не будет применять никаких мер, если человек не знал о том, что болен. Но если знал - есть ответственность за преднамеренное заражение. В одной из стран сняли ролик, как гражданин едет в метро, снимает маску, слюну размазывает о поручни. За подобные действия предусмотрено до 8 лет лишения свободы. Надеюсь, что у нас таких людей нет", - резюмировал замглавы Нацполиции.