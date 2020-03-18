МВД призывает представителей религиозных организаций проводить богослужения онлайн

Об этом пресс-служба МВД сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Угроза, с которой сегодня столкнулись люди, проживающие на территории Украины, достаточно серьезная, но имеет низкий уровень распространения. На этом этапе, соблюдая правила и относясь ответственно к своим обязанностям, можно остановить распространение вируса. На нас лежит большая ответственность за жизнь и здоровье людей, поэтому мы должны действовать решительно и с пониманием", - отметил Гогилашвили.

Отмечается, что представители различных религиозных организаций и церквей заверили, что богослужение может проходить онлайн, с помощью различных технических устройств или дома каждым верующим лицом, а также обязательно без нарушений законодательства, поскольку такие меры обусловлены нынешними событиями и противостоянию распространению коронавируса.

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