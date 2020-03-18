СБУ выявила 6 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе

Служба безопасности Украины прекратила деятельность интернет-агитатора из Одессы, который распространял фейки о COVID-19 и пропагандировал сепаратизм в интересах страны-агрессора. Также, во взаимодействии с Нацполициею к административной ответственности привлечены 5 человек в Черновицкой и Луганской областях, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины получал задачу не только распространять ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины. А это является уголовным правонарушением, предусмотренным ст.110 УК Украины.

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Во время санкционированных следственных действий, которые прошли под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления. Планируется избрать меру пресечения - домашний арест.

Также Служба безопасности Украины наладила системное взаимодействие с органами Национальной полиции по идентификации и привлечению к ответственности лиц, распространяющих фейковые данные о коронавирусе. Сейчас совместно с Нацполициею к административной ответственности привлечены 5 человек в Черновицкой и Луганской областях.

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Служба безопасности Украины в очередной раз призывает не доверять информации из непроверенных источников и не распространять ее. Все актуальные данные относительно ситуации с распространением коронавируса есть на официальных страницах Министерства здравоохранения Украины и других государственных учреждений.



