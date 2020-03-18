Зеленский договорился с президентом Красного Креста Маурером о его визите в Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Соответствующие договоренности были достигнуты во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с главой МККК.
Отмечается, что Маурер отметил, что сотрудничество с нашим государством является и будет оставаться одним из приоритетов повестки дня организации, которую он возглавляет.
"Собеседники договорились, что визит президента МККК в Украину, в частности для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией на Донбассе, состоится, по возможности, в ближайшее время", - отметили в ОП.