Выселение студентов из общежитий на период карантина недопустимо, - Минобразования

"В СМИ начала распространяться информация о принудительном выселении студентов из общежитий на период карантина. Такие действия являются недопустимыми. Руководители учреждений обязаны на время карантина обеспечить нормальную работу общежитий, информировать студентов и персонал о мерах безопасности в связи с распространением COVID-19, а также обеспечить в общежитиях места для изоляции студентов с симптомами острых респираторных заболеваний", - цитирует заместителя министра образования и науки Егора Стадного пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

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В то же время, в Минобразования отмечают, что пропускной режим в общежитиях должна быть усилена, в частности ограничен вход лиц, которые в них не проживают.

"В случае, если попытки выселения все же будут происходить, студенты могут обращаться в директорат высшего образования и образования взрослых МОН по телефону 044 481 32 61", - сообщают в министерстве.

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