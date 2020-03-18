На Житомирщине выделили 45 млн грн на предотвращение распространения коронавируса, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА, об этом заявила заместитель председателя ОГА Наталья Остапченко.

Так, на обеспечение средствами индивидуальной защиты и другие меры по предотвращению распространения коронавируса в области с городских, районных, областного и бюджетов ОТГ выделили более 45 млн грн. Часть средств направят на стимулирование работы медицинских работников.

Также по словам Остапченко, область ожидает гуманитарную помощь от предпринимателей, аграриев. Сейчас медицинские учреждения обеспечены индивидуальными средствами защиты, однако эти запасы нужно накапливать.

"В области должны прекратить работу все развлекательные и культурные заведения. Работать на период карантина до 3 апреля остаются аптеки, продуктовые магазины, банки и заправки. Во всех этих общественных заведениях будут распространены памятки с правилами для жителей области о том, как уберечь себя и родных от коронавируса", - отметила Наталья Остапченко.

Напомним, зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле Житомирской области 13 марта. Это первая смерть от коронавируса на территории Украины.

Женщина в начале марта побывала в Польше, на обратном пути погостив у родственников во Львове. Почувствовав себя плохо, она не сразу обратилась к врачам, продолжала посещать церковь и рынок. Сейчас в Радомышле закрыты рынки, приостановлено движение общественного транспорта. Церковь и автовокзал, которые посещала женщина, продезинфицировали. Изолированы 22 человека, с которыми контактировала зараженная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия причастна к распространению ложной информации о коронавирусе, - представитель Еврокомиссии Стано