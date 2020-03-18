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18.03.20 16:37

Работа, учеба, лечение или похороны: в Госпогранслужбе рассказали, по каким поводам можно на оккупированные территории. ИНФОГРАФИКА

В случае критично важных жизненных обстоятельств Командующий ООС может принимать отдельные решения о пропуске граждан через линию разграничения.

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Во время действия карантина на временно оккупированные территории могут попасть только те, кто там зарегистрирован. Поток пассажиров на КПВВ упал на 90%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Однако, иногда у граждан возникают различные критически важные жизненные обстоятельства, которые обусловливают необходимость пересечения линии разграничения. При возникновении таких ситуаций гражданам необходимо прибыть в КПВВ с соответствующими подтверждающими документами", — сказано в сообщении.

Решение о пропуске через линию разграничения принимает исключительно Командующий объединенных сил индивидуально в каждой ситуации, отметили в ГПСУ.

Работа, учеба, лечение или похороны: в Госпогранслужбе рассказали, по каким поводам можно на оккупированные территории 01

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"Советуем гражданам в этот период воздержаться от пересечения линии разграничения и без особых нужд не злоупотреблять исключительными ситуациями", — сказано в сообщении.

Напомним, с 16 марта в связи с карантином через КПВВ на Донбассе пропускают только в одну сторону.

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