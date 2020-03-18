"Досадная ошибка", - телеканал ICTV извинился за странные субтитры во время обращения Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении телеканала.

В тексте подчеркивается: "Учитывая важность обращения, мы приняли решение прервать один из самых популярных телевизионных сериалов, чтобы как можно больше людей, особенно тех, кто не смотрят новости, все равно получили эту общественно важную информацию".

В заявлении говорится: "Извиняясь, мы просим всех зрителей и журналистов обратить внимание не на эту досадную ошибку, а на содержание обращения. В нем Владимир Зеленский объяснял, как гражданам Украины, которые сейчас находятся за рубежом, вернуться домой, и призвал регистрироваться в системе МИД "Друг" или обращаться в посольство Украины в разных странах".

"Телеканал ICTV обращается ко всем гражданам Украины и просит быть бдительными относительно ситуации, соблюдать все важные советы, сохранять режим карантина".

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