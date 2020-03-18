Координатор Нацпрограммы "Большая стройка" Голик показал онлайн-карту масштабного строительства

Также на карте "Большой стройки" представлены 6 500 км дорог, которые будут отремонтированы и построены в текущем году. Онлайн-карту на своей странице в Facebook представил координатор Национальной программы Юрий Голик.

"Национальная программа, инициированная Президентом Украины Владимиром Зеленским. Сотни школ, детских садиков, стадионов и спортивных комплексов. Тысячи километров идеальных дорог. То, что строится, ремонтируется и реконструируется в этом году. Наглядная карта новой инфраструктуры Украины", - пишет Голик.

На карте подробно представлен каждый объект, участвующий в программе. Областные администрации в феврале представили подробные планы работ по реализации программы "Большая Стройка", инициированной в прошлом году Президентом Владимиром Зеленским. На сегодняшний день, согласно карте "Большой Стройки", в проекте задействовано 157 детских садов, 246 школ, 170 спортивных сооружений, 422 амбулатории и 212 многопрофильных больниц интенсивного лечения. Они будут построены, капитально отремонтированы или реконструированы.

Составной частью "Большой Стройки" является также масштабное строительство и ремонт дорожной инфраструктуры. В общей сложности в Украине в рамках программы в 2020 году будет отремонтировано 6 500 км дорог различного класса. На реализацию дорожной части "Большой Стройки" предусмотрено рекордное за всю историю независимой Украины финансирование – 107 млрд гривен. Все дорожные объекты также нанесены на карту.

"Очень наглядно видны дороги, которые ремонтирует Уккравтодор - 4 000 километров. И дороги О и С, которые ремонтируют Областные Администрации - 2 500 км. По клику на карте на каждый объект всплывает окно с его описанием", - пишет Голик.

У "Большой Стройки" не так давно появился свой Telegram-канал, в котором публикуются подробные отчеты с объектов Национальной программы. Канал собрал уже более 15 000 подписчиков.