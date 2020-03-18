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18.03.20 17:12

"Источник антисанитарии": в Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы

КГГА приняла решение в условиях пандемии коронавируса закрыть мусоропроводы в многоэтажках, так как они являются источниками антисанитарии.

мусоропровод

Об это сообщил в Фейсбуке заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Мусоропроводы в условиях распространения коронавирусной инфекции должны быть закрыты. Это ненужный рудимент, являющийся источником антисанитарии и несущий угрозу для каждого жителя многоэтажки", – написал Пантелеев.

По его словам, комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняла решение о закрытии мусоропроводов.

"Думаю, лучше сделать несколько шагов и донести мусор до контейнеров, чем рисковать своим здоровьем!", — добавил Пантелеев.

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Источник антисанитарии: в Киеве из-за коронавируса закроют мусоропроводы 01

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