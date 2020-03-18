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18.03.20 17:33

В Черновицкой области на взятке 1,8 тыс. долл. попался чиновник Государственной налоговой службы, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке работника Главного управления Государственной налоговой службы в Черновицкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Черновицкой области на взятке 1,8 тыс. долл. попался чиновник Государственной налоговой службы, - ГБР 01

По предварительной информации, налоговик требовал от гражданина 1 800 долларов за беспрепятственное осуществление продажи алкогольной продукции и непривлечение к ответственности работниками ГУ ГНС в Черновицкой области.

18 марта во время получения части взятки в сумме 300 долларов сотрудника налоговой задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

В Черновицкой области на взятке 1,8 тыс. долл. попался чиновник Государственной налоговой службы, - ГБР 02
В Черновицкой области на взятке 1,8 тыс. долл. попался чиновник Государственной налоговой службы, - ГБР 03

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В Черновицкой области на взятке 1,8 тыс. долл. попался чиновник Государственной налоговой службы, - ГБР 04

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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