В Черновицкой области на взятке 1,8 тыс. долл. попался чиновник Государственной налоговой службы, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, налоговик требовал от гражданина 1 800 долларов за беспрепятственное осуществление продажи алкогольной продукции и непривлечение к ответственности работниками ГУ ГНС в Черновицкой области.

18 марта во время получения части взятки в сумме 300 долларов сотрудника налоговой задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.





Смотрите: Двое чиновников Гоструда задержаны в Ривном на взятке 150 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Смотрите: Чиновник ГСЧС задержан на Житомирщине на взятке 500 долл., - ГБР. ФОТО