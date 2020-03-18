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18.03.20 17:55

До 25 млн человек могут лишиться работы из-за коронавируса, - ООН

Пандемия коронавируса COVID-19 существенно увеличит безработицу в мире, лишив работы примерно 25 млн человек.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на исследование Международной организации труда.

"Кризис экономики и рынка рабочей силы, созданный пандемией COVID-19, может увеличить глобальную безработицу почти на 25 млн человек", - говорится в исследовании организации.

При этом работники из-за ухудшений условий труда могут потерять только до конца 2020 года от $860 млн до $3,4 млрд неполученных выплат.

В то же время в организации отметили, что скоординированный международный ответ на этот вызов может уменьшить число людей, которым грозит безработица из-за последствий пандемии.

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