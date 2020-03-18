Чрезвычайная ситуация - не чрезвычайное положение, - в Киевской ОГА пояснили разницу

Разъяснения опубликованы на сайте Киевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Главное отличие чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуации в том, что во время чрезвычайного положения функции управления всеми государственными органами, всеми предприятиями переходят в соответствующие органы", - сказано в сообщении.

Также при введении чрезвычайного положения есть ограничения прав человека. "При чрезвычайной ситуации таких ограничений нет", - указали в Киевской ОГА.

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В Киевской ОГА напомнили, что чрезвычайная ситуация - это "обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием, которое привело (может привести) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большому количеству погибших и пострадавших, нанесению значительного материального ущерба, а также к невозможности проживания населения на такой территории или объекте, осуществлению на ней хозяйственной деятельности".

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В отличие от чрезвычайной ситуации, чрезвычайное положение предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, нормального функционирования национальной экономики, органов государственной власти и органов местного самоуправления, защиты конституционного строя, а также допускает временное, обусловленное угрозой, ограничение в осуществлении конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду установил режим чрезвычайной ситуации в Киевской области.