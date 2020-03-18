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18.03.20 18:23

Власти Киева разрабатывают план, чтобы запустить работу метро с ограничениями, - секретарь Киевсовета Прокопив

Городская власть Киева разрабатывает план спецмероприятий, чтобы запустить работу метро, ​​но с некоторыми ограничениями.

Власти Киева разрабатывают план, чтобы запустить работу метро с ограничениями, - секретарь Киевсовета Прокопив

Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське 

Он отметил, что метрополитен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Также Прокопив добавил, что в столице существует еще одна проблема. Около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей. "Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы", - отметил он.

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