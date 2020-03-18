С начала суток враг 8 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь вблизи Павлополя (23 мины из 82-мм минометов), Марьинки (6 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета), Красногоровки (из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов) и Песков (из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы обстрелы в районе Зайцево (3 мины из минометов калибра 82 мм, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Счастья (2 мины из 82-мм минометов), Новотошковского (12 мин из минометов калибра 120 мм) и Крымского (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

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В пресс-центре отмечают, что подразделения операции Объединенных сил дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

Кроме того, 18 марта в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 17 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.