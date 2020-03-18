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18.03.20 18:53

Во время карантина будет продолжено оказание медпомощи пациентам нуждающимся в ней по жизненным показаниям, - Минздрав

Оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в ней по жизненным показаниям, во время карантина продолжится

минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр общественного здоровья в телеграме.

В сообщении отмечается: "В сети распространяется информация о том, что в связи с карантином в украинских больницах якобы прекратится оказания медицинской помощи, в том числе при родах или онкопациентам.

Министерство здравоохранения Украины уверяет, что эта информация не соответствует действительности. Все медицинские услуги, непредоставление которых несет серьезный риск для жизни и развития жизнеугрожающих состояний или может привести к развитию критических состояний, должны предоставляться в полном объеме и своевременно.

В свою очередь, МЗ Украины направило в регионы рекомендации по отсрочке плановых операций и предоставления других медицинских услуг для предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19.

Подробнее информации только из надежных и проверенных источников".

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