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18.03.20 19:20

Зеленский наградил орденами и присвоил почетные звания группе учителей

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и присвоил почетные звания группе учителей.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Так, за весомый личный вклад в развитие национального образования, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, высокий профессионализм, подготовку призеров всеукраинских и международных ученических олимпиад награждены:

орденом "За заслуги" II степени - учитель физики Киево-Печерского лицея №171 "Лидер" (Киев) Андрей Николаевич Березовский.

орденом "За заслуги" III степени :

орденом княгини Ольги II степени - Лысакевич Анастасия Валерьевна - учительница математики КУ "Харьковский физико-математический лицей №27.

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Зеленский также присвоил почетные звания:

"Народный учитель Украины" - Ягенской Галине Васильевне - учительнице биологии коммунального заведения "Луцкая гимназия № 21 имени Михаила Кравчука Луцкого городского совета Волынской области"

"Заслуженный учитель Украины":

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