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18.03.20 19:44

За минувшие сутки в Италии от коронавируса скончалось 475 человек - это максимальная цифра с начала пандемии

За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 475 человек. Это максимальные дневные потери в стране с начала эпидемии в 20-х числах февраля. заболе

италия

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об это сообщило министерство здравоохранения Италии. 

Общее число жертв эпидемии, таким образом, составляет 2978 человек.

Количество всех зарегистрированных случаев COVID-19 в стране составляет 35 713 (+4207 по сравнению со вчерашним днем): 28 710 человек продолжают болеть (+2648 со вчерашнего дня), 4025 человек выздоровели (+1084). В общее число подтвержденных случаев также включены умершие от инфекции.

Среди тех, кто продолжает болеть, 12 090 человек находятся в домашней изоляции (+982), 14 363 (+1469), еще 2257 человек лежат в реанимации (+197).

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразились 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

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