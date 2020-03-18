За минувшие сутки в Италии от коронавируса скончалось 475 человек - это максимальная цифра с начала пандемии

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об это сообщило министерство здравоохранения Италии.



Общее число жертв эпидемии, таким образом, составляет 2978 человек.



Количество всех зарегистрированных случаев COVID-19 в стране составляет 35 713 (+4207 по сравнению со вчерашним днем): 28 710 человек продолжают болеть (+2648 со вчерашнего дня), 4025 человек выздоровели (+1084). В общее число подтвержденных случаев также включены умершие от инфекции.



Среди тех, кто продолжает болеть, 12 090 человек находятся в домашней изоляции (+982), 14 363 (+1469), еще 2257 человек лежат в реанимации (+197).

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразились 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.



Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).





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