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18.03.20 19:47

В МВД пояснили, что такое "режим чрезвычайной ситуации", который введен в Киевской, Житомирский и Черновицкой областях

В МВД пояснили, что такое "режим чрезвычайной ситуации", который введен в трех областях Украины: Киевской, Житомирский и Черновицкой.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в Фейсбук.

Режим ЧС на территории страны или региона вводится, когда нарушены нормальные условия жизнедеятельности во время техногенных катастроф, стихийных бедствий или эпидемий.

Власть организует:

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В МВД подчеркивают, что существует большая резница между режимом "чрезвычайной ситуации" и "чрезвычайного положения".

В МВД пояснили, что такое режим чрезвычайной ситуации, который введен в Киевской, Житомирский и Черновицкой областях 01

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