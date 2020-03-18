В МВД пояснили, что такое "режим чрезвычайной ситуации", который введен в Киевской, Житомирский и Черновицкой областях

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в Фейсбук.
Режим ЧС на территории страны или региона вводится, когда нарушены нормальные условия жизнедеятельности во время техногенных катастроф, стихийных бедствий или эпидемий.
Власть организует:
- определяется руководитель или штаб, ответсвенный за ликвидацию ЧС
- штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для ликвидации ЧС
- информирование населения
- постоянный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации
- выявление больных и контактных, их изоляция и госпитализация
- режим карантина: в т.ч. запрет массовых мероприятий, ограничение движения общественного транспорта
- остановка деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне ЧС, и ограничение доступа людей в такие зоны
- комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий
- дезинфекция объектов и территорий, специальная обработка техники
- усиленная охрана общественного порядка, патрулирование опасных в эпидотношении объектов
- привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинский и противоэпидемических учреждений
В МВД подчеркивают, что существует большая резница между режимом "чрезвычайной ситуации" и "чрезвычайного положения".