В МВД пояснили, что такое "режим чрезвычайной ситуации", который введен в Киевской, Житомирский и Черновицкой областях

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в Фейсбук.

Режим ЧС на территории страны или региона вводится, когда нарушены нормальные условия жизнедеятельности во время техногенных катастроф, стихийных бедствий или эпидемий.

Власть организует:

определяется руководитель или штаб, ответсвенный за ликвидацию ЧС

штаб имеет право напрямую привлекать любые госструктуры и силы для ликвидации ЧС

информирование населения

постоянный контроль за развитием ЧС и мониторинг эпидемической ситуации

выявление больных и контактных, их изоляция и госпитализация

режим карантина: в т.ч. запрет массовых мероприятий, ограничение движения общественного транспорта

остановка деятельности субъектов хозяйствования, расположенных в зоне ЧС, и ограничение доступа людей в такие зоны

комплекс санитарно-гигиенических противоэпидемических и лечебных мероприятий

дезинфекция объектов и территорий, специальная обработка техники

усиленная охрана общественного порядка, патрулирование опасных в эпидотношении объектов

привлечение необходимых сил и средств и обеспечение работы медицинский и противоэпидемических учреждений

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В МВД подчеркивают, что существует большая резница между режимом "чрезвычайной ситуации" и "чрезвычайного положения".

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