Китай предоставит Украине экстренную медицинскую помощь, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме премьера.
В сообщении отмечается: "Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой встретились с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Обсудили вопросы экономического сотрудничества и борьбы двух стран с распространением коронавируса.
Разделяем мнение господина посла, что во время мировой глобальной проблемы все стране должны консолидироваться и стать одной семьей.
Искренне благодарен китайской стороне за предложение предоставить Украине экстренную гуманитарную помощь".
"Обсудили также с господином Сяньжуном торгово-экономическое сотрудничество между странами. Договорились возобновить работу украинско-китайской межправительственной комиссии.
Отдельно хочу поблагодарить китайскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.