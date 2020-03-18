Руководители предприятий не имеют права заставлять работников увольняться из-за ситуации с коронавирусом, - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в своем обращении к украинцам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"У нас есть информация, что на многих предприятиях руководители заставляют работников писать заявление на увольнение по собственному желанию. Это незаконно. Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом. Если руководитель оказывает на вас давление - сообщайте в полицию", - сказал Президент.

Зеленский указал, что была проведена работа с руководителями государственных и коммунальных предприятий, и их предупредили об ответственности за давление на работников.

Также читайте: Вирус распространяется по территории Украины не так быстро, как в остальной Европе, - Зеленский. ВИДЕО

"Если ситуация продлится – они понесут наказание. Что касается частных компаний. Я призываю руководителей не только не нарушать закон, но и, прежде всего, оставаться людьми. Коронавирус пройдет. Кризис также. Прибыли вернутся. А честь и уважение вернуть не удастся", - отметил он.