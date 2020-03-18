"Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шахов написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Уважаемый господин Президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня НЕ голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР!"
"Очень жаль, что Ваша команда до сих пор не разобралась и дезинформирует Вас в таких элементарных вопросах. Сегодня, в эти сложные времена, многие украинцы не могут вернуться домой, в больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, стоимость медицинских масок возросла в 10 раз, а Ваш Офис занимается поиском "сенсаций" среди депутатов. Но времена шоу закончились! Работай ТЕ!", - подчеркнул Шахов.