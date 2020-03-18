"Ваша команда Вас дезинформирует", - заболевший коронавирусом Шахов опроверг слова Зеленского, что был в Раде с симптомами болезни

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шахов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Уважаемый господин Президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и не был зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня НЕ голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР!"

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"Очень жаль, что Ваша команда до сих пор не разобралась и дезинформирует Вас в таких элементарных вопросах. Сегодня, в эти сложные времена, многие украинцы не могут вернуться домой, в больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, стоимость медицинских масок возросла в 10 раз, а Ваш Офис занимается поиском "сенсаций" среди депутатов. Но времена шоу закончились! Работай ТЕ!", - подчеркнул Шахов.