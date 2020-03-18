"Полиция установила 50 человек, которые контактировали с заболевшим коронавирусом народным депутатом Шаховым", - Антон Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Санитарная служба будет официально сообщать полиции о каждом случае инфицирования, о предписании и методе изоляции инфицированного (госпитализация или самоизоляция) для того чтобы полиция могла оперативно реагировать на возможное нарушение режима карантина такими лицами.

Напомню, что согласно ст. 43-3 КУАПП за нарушение карантина - выход из под установленной по решению врача самоизоляции инфицированного или обсервации подозреваемого на инфицирование, предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен", - написал Геращенко.

Полиция также будет помогать санитарным врачам устанавливать круг связей инфицированного лица для наиболее полного выполнения карантинных требований согласно Закону о защите населения от инфекционных болезней.

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Замминистра проинформировал о договоренности с операторами сотовой связи о сообщении всем лицам, которые приехали в Украину с 1 марта из стран повышенного эпидемического риска - (всех стран ЕС, Китая, Ирана) о том, что им нужно безотлагательно, при первых симптомах болезни похожей на ОРВИ самоизолироваться и по телефону горячей линии Минздрава сообщать о риске заболевания.

"Только сегодня были установлены 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается", - написал Геращенко.

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Напомним, ранее сообщалось, что у нардепа депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова подтвержден коронавирус.





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