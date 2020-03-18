Легко отдать приказ, сесть в свой лимузин и с комфортом поехать, а ты попробуй взять штурмом общественный транспорт, - журналист Свирин о карантине в Киеве

Так назвал ситуацию с перемещениями по столице журналист Руслан Свирин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он описал свой маршрут: "Сел в автобус 118 у м. Печерская. Еду со съемки в Доме футбола. Едва втиснулся в среднюю дверь. Люди едут с работы селедками в бочке. Вместо того, чтобы быстро добраться в метро до Осокорков, еду на перекладных через Дарницкую площадь".

"Никаких других слов, кроме отборного армейского мата в адрес властей нет. И я не один такой. Так мы боремся с коронавирусом. Легко отдать указание или приказ, сесть в свой лимузин и с комфортом поехать, куда надо. А ты попробуй взять штурмом общественный транспорт, где тебе чихают и сопят в затылок такие же счастливчики после рабочего дня. Мат и еще раз мат", - подчеркнул журналист.

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Напомним, 17 марта метро Киева прекратило перевозку пассажиров в связи карантинными мероприятиями в Украине.

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в связи с закрытием метрополитена 17 марта с 23:00 обнародовало список маршрутов наземного транспорта, которые будут ездить по всем трем линиям метро.

Днем 18 марта секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил о возможности частичного восстановления работы метрополитена.

Люди, которые заявляют о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами транспортной отрасли и выражают свое персональное мнение, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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