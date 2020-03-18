Донецкие террористы заявили, что закрывают пункты пропуска на оккупированную территорию с 21 марта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля "Донецкой народной республики" на Донбассе с 00:00 часов 21 марта 2020 года.

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Как известно, Украина закрыла свои границы с 17 марта.

По решению СНБО на протяжении двух недель прекращается въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Украины и по отдельным решениям МИД – аккредитованных сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут на протяжении последующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, которые путешествуют на собственном транспорте, отдельные пункты пропуска будут открыты.