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18.03.20 22:51

Движение автомобилей между Киевом и областью в связи с режимом ЧС не ограничивается, - и.о. главы ОГА Володин

Ограничений на движение автомобилей, особенно легковых, между Киевом и областью не планируется.

дорога

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил в.и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Движение автомобилей, тем более легковых, оно будет продолжаться. Никаких ограничений в связи с этим не вводилось и не планируется пока вводить", - сказал Володин.

Он подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации вводится временно.

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"Однозначно считаю, что никаких панических настроений или какой-либо опасности не будет, потому что никакие права и свободы граждан не ограничиваются. Такой режим чрезвычайной ситуации вводится с целью оперативной координации между органами власти, соответствующими предприятиями", - сказал он.

Эту же информацию в эфире подтвердил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Режим чрезвычайной ситуации не предусматривает автоматическое прекращение движения. Поэтому автомобили будут проезжать. Если полиция устроит определенные посты, то они имеют право останавливать автомобили и проводить определенную проверку. Но блокирования движения между городом и областью не будет в связи с введением чрезвычайной ситуации", - сказал Пантелеев.

Напомним, на территории Киевской области временно введен режим чрезвычайной ситуации.

В МВД пояснили, что такое "режим чрезвычайной ситуации", который введен в трех областях Украины: Киевской, Житомирский и Черновицкой.

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