На следующей неделе Киев получит 100 тыс. медицинских масок, - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кличко.

"На следующей неделе мы рассчитываем получить более 100 000 масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях. Их пока шьют. Также заказали маски рубежом", - сказал Кличко.

Он отметил, что на сегодняшний день ситуация с отсутствием медицинских масок в аптеках действительно критическая.

Имеющиеся в городе около 20 тыс. масок столичная власть пока распространяет в больницах медикам, на коммунальных предприятиях и тех предприятиях, от работы которых зависит жизнедеятельность города.

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Вместе с тем, он отметил, что ажиотаж со средствами индивидуальной медицинской защиты сегодня не только в Украине, но и во всем мире.

"Безумный ажиотаж не только в Киеве, но и во всем мире. Я общаюсь со многими коллегами, друзьями, которые живут и работают в Соединенных Штатах, Германии, Австрии - аналогичная ситуация во всем мире. Люди выметают не только продукты питания, большой спрос также на медицинские средства защиты, в частности, маски ", - добавил Кличко.

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