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18.03.20 23:10

Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинца, - ОП. ФОТО

Самолет Президента Украины доставил из Австрии в Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) 33 украинца, которые не могли самостоятельно вернуться на родину из-за закрытия границ в связи с карантином.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинца, - ОП 01

"По поручению Владимира Зеленского спецборт отправился в Вену для эвакуации украинских граждан, среди которых - 18 женщин, 5 детей и люди пожилого возраста.

Перед посадкой в ​​самолет пассажиров осмотрели медики, был проведен скрининг на признаки возможного заболевания коронавирусом. На борт были допущены люди без симптомов ОРВИ. По прибытии в Киев пассажиров также осмотрят врачи", - говорится в сообщении.

Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинца, - ОП 02

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Отмечается, что эвакуированные граждане пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность. На домашней карантин будут отправлены люди без симптомов ОРВИ и с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Президентским самолетом из Австрии эвакуировали 33 украинца, - ОП 03

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