База ВМС, которую планируют разместить в Бердянске, не снизит мощностей порта, - пресс-служба

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу порта.

Отмечается, делегацию встречали заместитель начальника Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" Виталий Бурьян и руководитель ГП "Бердянский морской торговый порт" Александр Трощенков.

Военные осмотрели территорию порта и ознакомились с его мощностями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В акватории Одессы проходит подготовку подводное противодиверсионное подразделение ВМС Украины. ФОТО

"Во время встречи обсудили вопросы безопасности на Азове и размещения в Бердянске базы ВМС, перспективы создания которой рассматривают уже длительное время. Ее главной задачей должна быть гарантия безопасности города и региона. Вместе с тем, военная база не будет противоречить работе торгового порта и не снизит его мощностей - подчеркнули на встрече", - говорится в сообщении.

Также читайте: Чтобы получить от РФ компенсации убытков портов Мариуполя и Бердянска, надо признать оккупированный Крым, этого делать никто не будет, - Криклий