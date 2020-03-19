"Укрзализныця" 20 марта пустит спецпоезда из Перемышля в Киев, чтобы украинцы могли вернуться, - Дещица

Расписание опубликовал в Facebook посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.
По его информации, 20 марта "Укрзализныця" пустит четыре спецпоезда из Перемышля в Киев через Львов.
"Расписание (время местное):
- 10:18 - 21:33;
- 13:10 - 23:08 (Intercity)
- 15:45 - 23:53 (Intercity)
- 18:59 - 6:46 (прибытие 21.03).
- Ориентировочная стоимость билета: 2 класс - 700 грн (100 злотых); 1 класс — 1000 грн (150 злотых)", - сообщил посол.
Купить билеты можно будет на сайте "Укрзализныци".
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