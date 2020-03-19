Более 10 тысяч гривен штрафа заплатит обвиняемый за продажу похищенного аккаунта World of Tanks, - суд

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей, что привело к утечке и нарушению установленного порядка маршрутизации информации) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 600 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 10 200 гривен.

В приговоре суда указано, что обвиняемый с целью получения дохода методом перебора логина и пароля незаконно получил доступ в личный кабинет гражданина С. в онлайн-игре "World of Tanks", после чего изменил пароль и продал вышеуказанный аккаунт неустановленному лицу.

Обвиняемый в судебном заседании свою вину признал полностью и искренне раскаялся в содеянном.

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Суд, рассмотрев материалы уголовного производства, пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого в совершении инкриминируемого уголовного преступления и с учетом тяжести совершенного преступления, личности виновного и факта, что последний ранее не был судим, назначил мужчине наказание в виде штрафа, без применения дополнительного наказания в виде лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме штрафа, обвиняемому придется выплатить в пользу государства расходы в размере 6 280,40 гривен на привлечение эксперта.

По состоянию на 17 марта 2020 года приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде апелляционной инстанции.

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