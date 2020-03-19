Столичная власть организует развозку на работу медиков и правоохранителей, - Пантелеев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба КГГА, об этом во время эфира на телеканале "Украина24" заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Как отметили в ведомстве, в условиях действия ряда ограничений в стране, которые продиктованы необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, гражданам стоит остаться дома. Только работники, работа которых сегодня особенно важна: медики, работники правоохранительных органов, работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, - должны работать в штатном режиме. Для них власть организует развозки.

"Мы должны все четко понимать уровень опасности, ведь мы видим, какие масштабы приобрела пандемия в других странах. И требование остаться дома - это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы", - сказал он.

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Заместитель председателя КГГА также напомнил о простых правилах:

- не выходите из дома без необходимости ограничьте социальные контакты. Если возникла насущная необходимость выйти на улицу;

- наденьте маску, соблюдайте дистанцию ​​с другими людьми минимум 1,5 метра. Мойте руки, проветривайте помещение, термически обрабатывайте продукты.

- тем, кто почувствовал симптомы простуды или ОРВИ, нужно немедленно связаться по телефону с семейным врачом и следовать его рекомендациям.

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