Трое украинских воинов получили боевые травмы на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 6 обстрелов, а именно:

- дважды рядом с н.п. Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Павлополя - из 82-мм минометов - 23 мины;

- неподалеку от Марьинки - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов;

- в районе населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

- рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Девять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- трижды рядом с Крымским - из минометов калибра 120 мм - 20 мин, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

- в районе населенного пункта Зайцево - из минометов калибра 82 мм - 3 мины, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Счастья - из 82-мм минометов - 2 мины;

- неподалеку от Новотошковского - из минометов калибра 120 мм - 12 мин;

- рядом с Пивденным - из станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела;

- вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из гранатометов различных систем;

- неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм - 3 мины, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также сообщается, что кроме этого, противник дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов: "Украинские защитники огонь не открывали, соблюдая режим тишины".

"Вчера, 18 марта, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ОС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Красногоровка - из минометов калибра 120 мм - 6 мин и станкового противотанкового гранатомета.

Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки потерь нет", - добавили в пресс-центре ОС.



